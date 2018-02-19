Российские учёные научились определять уровень стресса по волосам

Эксперты из Российской академии наук научились определять степень стресса организма по состоянию волос. В основе методики — анализ содержания кортизола в волосяном покрове, сообщает «Русская планета».
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В ходе эксперимента удалось установить, что уровень гормона стресса — кортизола — можно измерить не только благодаря анализу крови, но и по изучению волос. Так, у пациентов, страдающих от депрессии, этот показатель всегда достаточно низок. В исследовании также приняли участие и добровольцы, не испытывающие проблем со стрессом.
Тем не менее результаты их обследования показали, что содержание кортизола в их организме также оказалось довольно низким. Чтобы установить эту взаимосвязь, учёные намерены провести новые исследования на основе анализа состояния волос пациентов.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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