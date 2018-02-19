Саша Артемова заступилась за Алексея Панина

Tакое ощущения, что выложив фото с Лешей Паниным, я выставила его жизнь и свою жизнь на суд... Знаете что, засуньте пожалуйста свои вонючие и грязные комментарии в одно место и поглубже! Да, он такой! И что, не человек, не актер? Я вам показываю его с профессиональной стороны. Со стороны актера, хорошего человека, веселого человека. А чем вы тогда лучше него, что готовы сожрать Леху за его образ жизни?! Да, для меня тоже не норма то, что он делал. Но он человек! И вы не имеете права показывать свое бескультурье, невоспитанность и ставить себя выше него, тем самым утверждаться за счёт него. Типо я же не такой. Такие вы, еще и хуже! Закидать сразу надо камнями, зафукать! Получается, что вы злые и несчастны, а злым хуже быть, поверьте.Кто-то пишет, что разочаровался во мне. Значит так нравилась, что одно фото с актером вас отвернуло! Спасибо огромное тем людям, моим единичным людям, которые со мной и поддерживают меня во всем и со всеми. Половина депутатов, актрис и актеров и певцов известных и не только российских и мировых, занимаются такими вещами. Слава Богу мы наслышаны лишь о малой части. А вы тут Панина съесть хотите, пожурить. Потому что доказательства есть. А были бы доказательства у других известных людей примерного поведения, точно так же бы запели! Просто мало кто еще попадался на такое. Нашли просто одного, на ком злость выплести можно и ненависть ко всему. Да и подытожить хотелось бы. Будьте добрее, счастливее, снисходительней. И тогда вам не будет дела до Панина и его раздачи достоинства. Я вас прошу, смотрите на него как на актера и талантливого человека !