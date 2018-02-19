Систему биометрического распознавания запустят в России с июля 2018 года

С июля текущего года в России запустят систему биометрического контроля по голосу и фото. Об этом сообщил вице-президент компании «Ростелеком» Александр Айвазов.

Проект создан по инициативе Минсвязи РФ и Центробанка. В понедельник, 19 февраля, «Ростелеком» продемонстрировал первую версию Единой биометрической системы (ЕБС).

Проверку работы системы ведут около 20 российских банков. Полный список таких ведомств предоставит ЦБ России. В будущем биометрический контроль может применяться в различных отраслях — образовании, здравоохранении, финансовой области.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал документ об удаленной идентификации клиентов банков. Согласно указу, клиент может открыть личный счет без личного присутствия непосредственно в отделении.