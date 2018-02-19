Слободян: Пограничники РФ возобновили пропуск фур из Украины

Госпогранслужба Украины сообщила, что на украино-российском участке границы возобновился пропуск грузовых автомобилей.

Напомним, сегодня представитель таможенного поста «Нехотеевка» сообщил, что пропуск грузовиков из Украины в Россию был временно затруднен из-за сломанного рентгена. Он добавил, что грузовики, которые должен был принять пост «Нехотеевка», отправлялись на Шебекинский таможенный пост, с украинской стороны это международный пункт пропуска «Плетеневка».

При этом позже ФТС РФ сообщила, что пункт пропуска «Нехотеевка» под Белгородом продолжил работу в штатном режиме. Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян сообщил: «В настоящее время пропуск осуществляется. И надеемся, что пропуск на этом важном направлении позволит разгрузить как это направление, так и другие. Именно для грузового транспорта».