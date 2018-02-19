Соцопрос показал, как изменилось отношение общества к кандидату Собчак

Большинство опрошенных респондентов отрицательно относятся к инициативе Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Опрос был проведён фондом «Общественное мнение».

Сначала всем опрошенным был задан нейтральный вопрос: «Как вы относитесь к Ксении Собчак?»

«Отрицательно» — ответили 70% респондентов, хотя ещё в декабре 2017 года эта группа людей составляла лишь 58% опрошенных.

«Нейтрально» — так относятся к Собчак 21% населения, в то время как в декабре этого года их было 29% из числа опрошенных.

Положительное отношение испытывают лишь 5% опрошенных, против 7%, которые были в декабре.

После, тем же людям был задан вопрос о планах Ксении Собчак стать президентом России.

73% заявили, что отрицательно относятся к этой инициативе, в декабре их было 69%, «все равно» 16% опрошенным и 6% рады инициативе Собчак.

Опрос проводился в течение двух дней в 53 субъектах страны, всего в опросе приняли участие 1500 респондентов.