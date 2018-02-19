Сотрудничество Всемирного банка с Украиной: были названы условия

ВБ продолжит свое сотрудничество с Украиной только в том случае, если она выполнит определенный набор условий.С таким заявление выступил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер. Он напомнил, что в скором времени заканчивается срок предварительной договоренности с Украиной.При этом руководитель ВБ отметил, что сотрудничество продолжится только в том случае, если украинское правительство сконцентрируется на укреплении экономики."Как только будут сделаны шаги в этих направлениях, Украина сможет рассчитывать на помощь от международных финансовых учреждений", - резюмировал вице-президент ВБ.