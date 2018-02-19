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Сутенёр и наркобарон хочет захватить власть в Молдавии


Добавлено: 19 фев 2018 в 01:19, Категория: Новости на сегодня
Сутенёр и наркобарон хочет захватить власть в Молдавии

«Русская Весна» продолжает свою рубрику «Лица антироссийской политики», в которой авторы из разных стран пишут о чиновниках, предпринимателях и общественных деятелях, ведущих системную работу против России.

Владимир Плахотнюк заявил СМИ о намеренье баллотироваться на пост президента Молдавии на ближайших выборах.

Но как этот преступный «элемент», захвативший весь криминальный мир республики, способен управлять страной? Достоин ли он доверия граждан? В то время как организованные с преступными государственными чиновниками финансовые махинации непрерывно пополняют банковские счета олигарха.

Свой рейдерский захват государства Плахотнюк начал еще с 90-х, когда организовал эскорт-агентство для элитных персон, коими являлись депутаты, политики, премьер-министры из Молдовы, Румынии и даже Украины, с которыми он вошел в тесные доверительные связи. Поняв, каким компроматом владеет, Плахотнюк стал умело им распоряжаться.

Шантаж и заказные убийства

На «крючке» оказались влиятельные политики и крупные бизнесмены. Таким образом ему удалось постепенно подчинить себе почти весь политический аппарат Молдавии.

Доказательством его манипуляций стало видео с Владимиром Филатом, бывшим премьер-министром Молдавии, развлекающимся с одной из «жриц любви» из эскорт-агентства Плахотнюка. Видео было выложено в сеть Интернет после их ссоры. В народе Владимира Плахотнюка прозвали «Кукловодом».

В ходе своей бурной деятельности Кукловоду удалось захватить крупнейшее винодельное предприятие, весь рынок цветного металла и экспорта масел, нефте — газовые компании и даже банковскую систему. Сегодня олигарх кукловод готовится захватить один из последних крупных молдавских банков — Moldova Agroindbank посредством давления на его руководство. Об этом сообщил в социальных сетях лидер «Нашей партии» Мэр Бельц Ренато Усатый.

Со всеми непокорными Кукловод разбирался только расправой. Доказательством тому стали показания заказного убийцы Виталия Прока, проходившего по делу о нападении на «черного» банкира Германа Горбунцова.

Киллер подтвердил в интервью журналисту канала «Балти.ТВ», что заказчиком по делу о покушении на убийство Горбунцова был Председатель правящей демократической партии Владимир Плахотнюк.

Ранее СМИ писали, что Плахотнюк и его приспешники также причастны к трафику наркотиков и оружия, кроме того уже не первый год периодически всплывает информация, что в одном из принадлежащих ему ночных клубов «Drive» ведется открытая торговля наркотиками.

Таким образом, следует признать, что, предоставив управление государством такому человеку, как Владимир Плахотнюк, основная цель которого реализовывать свой «императорский» план по захвату власти и пополнения заграничных счетов отмытыми деньгами, будет фатальным для государства. Ведь очевидно, что Кукловод желает лишь пополнить свой список марионеток.

Андрей Руссу, Молдова



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Добавлено: 19 фев 2018 в 01:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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