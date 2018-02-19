"Такой обычай": у Путина "объяснились" за вмешательства в дела США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела США – "доказательств обратного нет и не было, обвинения в адрес Москвы лишены оснований"."Мы по-прежнему настаиваем на том, что считаем подобные доказательства лишенными оснований. Мы не считаем сколько-либо исчерпывающими, не считаем справедливыми и не можем с ними согласиться", – сказал Песков журналистам.Он добавил, что "Россия не вмешивалась", и "не имеет такой обычай вмешиваться во внутренние дела других стран и не делает это сейчас".На данный момент официальные представители Белого дома никак не отреагировали на это заявление, вероятно, подготавливая достойный ответ.