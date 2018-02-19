Титов рассказал, сколько доверенных лиц будут представлять его на выборах

Тема: Президентские выборы — 2018

Центризбирком зарегистрировал 528 доверенных лиц кандидата в президенты от «Партии роста», бизнес-омбудсмена Бориса Титова в 54 регионах России. Об этом Титов сообщил на встрече с доверенными лицами, пишет ТАСС. Читайте по теме

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«У нас 528 доверенных лиц в 54 субъектах Российской Федерации», — сказал он.

Также омбудсмен отметил, что во встречах, организованных доверенными лицами в регионах в онлайн и офлайн режиме, приняли участие более 190 тысяч человек. При этом наибольший охват пришёлся на Крым, Санкт-Петербург и Башкирию.

Кроме того, Титов подчеркнул, что его доверенные лица готовы к участию в дебатах. «Не так чёрт страшен, как его малюют, мы готовы к дебатам, у нас огромное количество ярких людей», — сказал кандидат.

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