У Порошенко отреагировали на требования РФ по миротворцам в Донбассе

Украина не намерена нести диалог с представителями «ДНР» и «ЛНР» по развертыванию миротворческой миссии ООН в ОРДЛО.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что для Украины главное обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами. При этом он напомнил, что окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является Россия.

Елисеев уточнил: «Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов — получить согласие на развертывание такой операции от Москвы».

Однако, он подчеркнул, что для введения миротворцев необходимо разрешение Украины.