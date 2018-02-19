Украина готовится подать в Гаагский суд по поводу военных преступлений РФ

Сегодня президент Украины Петр Порошенко поручил начать подготовку документов, необходимых для инициации суда над Россией за совершенные военные преступления.Как стало известно, материалы для подобного иска собирались на протяжении всего военного конфликта.По этому поводу уже успел высказаться глава МИДа Украины Павел Климкин. Он заверил, что украинская позиция в этом вопросе является максимально выигрышной.Напомним, что Украина уже несколько лет планирует обращение в Гаагский трибунал ради привлечения к ответственности российской верхушки, инициировавшей начало войны.