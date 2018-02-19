Украина подала в трибунал ООН меморандум о нарушении РФ морского права

Сегодня Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против РФ по Конвенции ООН по морскому праву.

Пресс-центр МИД Украины сообщил, что с 2014 года РФ «незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морского государства, для собственных нужд эксплуатирует суверенные ресурсы Украины, узурпировала право Украины регулировать собственные морские территории».

В заявлении сказано: «Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста».

Так, Украина просит арбитражный трибунал прекратить нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать РФ уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.