Украину отделяют годы от решения проблемы Донбасса, - эксперт

Скорее всего, остаточное решение донбасской проблемы займет порядка нескольких десятилетий непрерывной работы над этим вопросом.Такое мнение высказал политический эксперт, ранее представляющий Украину в Минских переговорах, Роман Бессмертный.Также он рассказал о том, что лично предлагал президенту Украины Петру Порошенко свой план по реинтеграции Донбасса, но лидер страны отказался даже читать этот документ."К сожалению, в принятый документ ничего не включено из тех идей, которые я предлагал. Более того, на основе мыслей, которые мы тогда излагали с коллегами, была подготовлена концепция реинтеграции, которую я представлял на Трехсторонней контактной группе. Но, к сожалению, ни ту концепцию, ни ее содержание абсолютно никак не использовали, хотя там было сформировано много идей, которые при раскрытии давали ответ на примерно тридцатилетнюю историю решения проблемы. Ведь она несет в себе не только вопрос демилитаризации, деоккупации, демобилизации, но и экономическую, социальную составляющие, которые не будут решены ни за год, ни за пять, ни за десять, потому что это травмы, которые будут жить минимум два поколения, а это 40 лет", - считает Бессмертный.