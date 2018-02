Умер французский джазовый скрипач Дидье Локвуд

Музыкант умер во Франции. Предположительно у него случился инфаркт.

Виртуозный джазовый скрипач Дидье Локвуд умер в Париже в это воскресенье, 18 февраля, ему было 62 года. У него случился сердечный приступ. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на музыкального агента Локвуда.

RIP #DidierLockwood lucky to have seen you a few times in India .... the finest Jazz Rock Violinst ever !!! One by one the Earth is losing these gems !!!

— Ehsaan Noorani (@EhsaanNoorani) February 19, 2018

Накануне своей смерти музыкант выступил в известном парижском джазовом клубе «Баль Бломе» — он презентовал свой новый диск. Локвуд на протяжении многих десятилетий считался лучшим джазовым скрипачом в мире. Музыкант был также награжден орденом «За заслуги» — эту почетную награду получают ученые и выдающиеся деятели культуры.