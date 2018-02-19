В Беларуси рассказали о своих договорённостях с Госдепом по Донбассу

Минск готов к переговорам по размещению своего миротворческого контингента на юго-востоке Украины, заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей.

По его словам, этот вопрос обсуждался со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером во время их пребывания на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В своём заявлении Владимир Макей отметил, что Москва и Киев все же должны прийти к общему знаменателю и принять наилучшее для Донбасса решение.

Напомним, президент России Владимир Путин говорил о том, что Москва не против введения в Донбасс миротворческой миссии ООН, но только с целью обеспечения безопасности представителям ОБСЕ. Киев имеет другие планы, которые как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, были разработаны совместно с Францией, Германией и США. В России инициативы вышеуказанных стран сравнили с введением в Донбасс «оккупационной администрации».