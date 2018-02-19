В Днепре голый мужчина забежал на стоянку с ножом и поцарапал машины

В Днепре около 03:40 обнаженный парень забежал на автопарковку с ножом и начал портить стоящие там автомобили.

После этого, он забежал в будку охранника стоянки, устроил там пожар, выбил стекла и разломил вещи. Продавец, работавшая в это время в киоске неподалеку, вызвала полицию.

Так, охранник стоянки рассказал, что вначале парень забежал на парковку, постучался к нему в окно и попросил впустить. Охранник отметил: «Я его не пустил, но он потом вернулся через пару минут уже с ножом и начал царапать автомобили. Я сразу выбежал и стал кричать ему: „Что же ты делаешь?“ Пока гнался за ним, он забежал в будку для охраны и закрылся там».

Правоохранители задержали хулигана на месте. Разбивая окна будки, он сильно повредил себе стеклами руку, поэтому на место вызвали «скорую помощь». Медики госпитализировали нарушителя в больницу. Пока неизвестно, что стало причиной такого поведения парня. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все детали инцидента.

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