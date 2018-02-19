В Госдуме выступили против сокращения водоохранной зоны Байкала

Этот вопрос депутаты, министр природных ресурсов, представители прокуратуры и общественных организаций обсудят 19 февраля

До 2015 года водоохранная зона Байкала, где запрещена любая хозяйственная деятельность, в ширину составляла 500 метров. Затем её территорию расширили до 57,2 квадратных километров, а теперь Минприроды предлагает сократить водоохранную зону в населённых пунктах до 200 метров.

Жители Иркутской области обратились в суд

В 1999 году был принят Закон «Об охране озера Байкал», в котором было дано описание Байкальской природной территории и выделено три части с различным статусом: центральная экологическая территория, зона атмосферного влияния и буферная экологическая зона. К первой была отнесена акватория озера с островами, национальные парки, заповедники и водоохранная зона — суша на расстоянии 500 метров от берега озера. В 2015 году распоряжением Правительства водоохранная зона, на которую распространяется полный запрет на хозяйственную деятельность, была расширена до границ центральной экологической территории, куда были включены земли национальных парков и заповедников. По данным Минприроды, площадь действующей водоохранной зоны Байкала теперь составляет 57,2 квадратных километра, в её границах расположено 159 населённых пунктов с населением более 128 тысяч человек. Читайте по теме

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Решение о расширении водоохранной зоны вызвало возмущение жителей Иркутской области. 16 владельцев участков земли в садовом товариществе, расположенном в 300 километрах от Иркутска, собственник турбазы и три собственника участков, на которых планировали построить гостиницы, обратились в Верховный суд с иском о признании незаконным расширение особой территории. По мнению истцов, распоряжение Правительства сделало невозможным для местных властей строительство школ и очистных сооружений. При этом, по их информации, прокуратура требует изымать участки и сносить здания, построенные с нарушением ограничений расширенной водоохранной зоны.

Однако в конце января суд признал решение Правительства законным. На этом фоне нелогичным выглядит подготовка Минприроды проекта изменений в распоряжение Правительства о сокращении границ водоохранной зоны Байкала до 200 метров.

Экологи обеспокоены планами Минприроды

Ведомство подготовило проект изменений в распоряжение Правительства об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал. Как стало известно 2 февраля на межведомственной комиссии в Иркутске, это решение уже согласовано с главами Иркутской области и Бурятии. Министр природных ресурсов России Сергей Донской пояснил, что в населённых пунктах граница будет сокращена до 200 метров. Это, с одной стороны, безусловно, откроет широкие возможности для хозяйственной деятельности на берегах Байкала, с другой — может повредить природе Байкала. По данным Института географии им. В.Б. Сочавы, без ущерба для экосистемы границы водоохранной зоны могут быть сокращены до 5,9 тысячи километров.

Ситуацию обсудят на совместном заседании комитетов Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по экологии и охране окружающей среды, по контролю и Регламенту 19 февраля. На совещание приглашены министр природных ресурсов, региональные министры, представители прокуратуры, научных и общественных организаций. Ранее глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев направил запрос Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить инициативу Минприроды об уменьшении границ водоохранной зоны Байкала.

Получается, что единственный водоём в стране, водоохранную зону которого можно менять и в том числе сокращать без обсуждения с законодательной властью, — это Байкал.

Дороги и кладбища оказались вне закона

Николай Николаев подчеркнул, что в Водном кодексе чётко прописана ширина водоохранных зон рек и морей, и только в отношении Байкала есть отсылочная норма на Закон «Об охране озера Байкал», а из этого закона — на постановление Правительства. «Получается, что единственный водоём в стране, водоохранную зону которого можно менять и в том числе сокращать без обсуждения с законодательной властью, — это Байкал», — сказал депутат.

При этом в Госдуме есть сторонники сокращения водоохранной зоны Байкала. Депутат от Иркутской области коммунист Михаил Щапов считает, что предложение Правительства учитывает интересы региона и жителей прибайкальских территорий. Действующие сейчас границы не имеют никакого отношения к охране озера, уверен парламентарий. «Одним росчерком пера все ограничения, которые были предписаны для зоны шириной максимум 500 метров, распространились на десятки километров. Под них попали полторы сотни населённых пунктов, в которых проживают около 130 тысяч человек. Это примерно такой город, как Кисловодск», — отметил депутат.

По его словам, вне закона оказались все грунтовые дороги на этой территории — более 500 километров в общей сложности, — потому что передвигаться на машине по дорогам без твёрдого покрытия в водоохранной зоне запрещено. Гаражи, заправки, выгребные ямы также запрещены, а разрешённое централизованное водоотведение есть лишь в нескольких самых крупных поселениях в Иркутской области. Запрещено и размещение кладбищ — а их в границах зоны 40. Прокуратура уже выдала главам поселений, расположенных на охраняемой территории, предписания о переносе захоронений. «Куда и на какие средства деревни должны переносить своих покойников?» — поинтересовался депутат. Читайте по теме

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Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский уверен, что проблему надо решать иначе. Он считает, что не нужно сокращать водоохранную зону. «Нужно уже существующие объекты инфраструктуры узаконить, но запретить создавать новые, — подчеркнул сенатор «Парламентской газете». — Но границы водоохранной зоны не стоит менять. Бассейн рек, которые питают Байкал, не 200 метров, а 150, а то и 400 километров. Здесь речь идёт о сохранении бассейна рек, что напрямую влияет на экологию Байкала».

По данным Минприроды, в границах водоохранной зоны Байкала площадью 57,2 тысячи квадратных километров расположено

159 населённых пунктов;167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры;40 мест размещения твёрдых коммунальных отходов;40 кладбищ;28 автозаправочных станций;540 километров дорог без твёрдого покрытия.Яндекс.Дзенв Telegram

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