В Ижевске сестры сняли прощальное видео и покончили с собой

В российском городе Ижевске две сводные сестры, оставив предсмертные записки у себя в Instagram, покончили жизнь самоубийством.

Сообщается, что девочки решили спрыгнуть с крыши якобы после ссоры младшей сестры с мамой. СМИ отмечают: «12-летняя Мария начала встречаться с мальчиком, что мама совсем не одобряла. Дошло до того, что родители хотели отвезти Машу к гинекологу, проверить свою дочь. Настя решила прыгнуть вместе с сестрой».

Отмечается, что уже на крыше девочки сняли последние фото и видео для социальных сетей. В предсмертных записках девочки просили никого не винить и всем передали привет.

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