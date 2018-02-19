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В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру


Добавлено: 19 фев 2018 в 03:35, Категория: Политика
В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру
Северная Корея готова уничтожать всех врагов, которые встанут на пути страны к мирной жизни, заявил журналистам глава северокорейской делегации на ассамблее Межпарламентского союза, первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун.

"Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему", — сказал Ан Дон Чхун, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли КНДР к прямым переговорам с США.
Представитель КНДР не стал отвечать на другие вопросы о политике. Он сказал, что приехал, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом и сфотографироваться на память.


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Добавлено: 19 фев 2018 в 03:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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