В Москве разыскивают инкассатора, укравшего сумку с 4 млн рублей

Полиция Москвы разыскивает сотрудника инкассаторской службы, подозреваемого в хищении сумки с 4 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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По сообщению собеседника, в полицию заявил начальник службы безопасности одной из инкассаторских служб столицы о том, что вечером 15 февраля сотрудник этой службы, обманув своего напарника, украл сумку с 4 млн рублей.
По поводу кражи возбуждено уголовное дело.
По словам заявителя, инкассатор попросил своего напарника купить кофе и, пока тот ходил за ним, скрылся с деньгами. Полиция ведёт розыск преступника и похищенных им денег.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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