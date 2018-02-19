В одном из детских домов России жестоко насиловали детей

Следком РФ возбудил уголовное дело об изнасилованиях воспитанников детского дома в Челябинске.

По информации, пострадавшими были признаны семеро детей. Заявления об изнасилованиях подали руководители детского дома и опекуны воспитанников, которым передали детей для содержания в семьях.

На данный момент задержан один подозреваемый. Выяснилось, что им оказался 51-летний местный житель, которому уже предъявили обвинения и поместили под стражу.

Местные СМИ отмечают, что в показаниях потерпевших фигурируют четверо педагогов детского дома и двое посторонних мужчин. При этом дети рассказали своим приемным родителям, как воспитатели за деньги устраивали их встречи с мужчинами. В то же время, некоторые педагоги и сами насиловали воспитанников.

Отмечается, что как минимум одному ребенку угрожали убийством или помещением в психиатрическую лечебницу, если они что-нибудь расскажут об изнасилованиях. На период проверки педагогов интерната отстранили от работы. Обвиняемым по статье об изнасиловании малолетних грозит до 20 лет лишения свободы.