В оккупированном Донецке боевики «отжали» «Мерседес» у священника

В Волновахское отделение полиции обратился священнослужитель, заявивший, что в оккупированном Донецке трое боевиков из «правоохранительных органов» незаконно завладели его автомобилем «Мерседес».

В полиции сообщили, что 33-летний жителя Донецка, 15 января 2018 года, находясь в Ворошиловском районе возле ЦУМа, увидел, как неизвестные мужчины в камуфляжной форме подъехали на автомобиле с зарубежными номерами и начали рассматривать его автомобиль.

Он сразу начал спрашивать у них, в чем дело, и объяснил, что это его автомобиль. Неизвестные, не обращая внимания на его слова, сели за руль авто и поехали. Священник отправился в «прокуратуру «ДНР», однако, там ему сообщили, что такие случаи единичны, раскрытием преступления никто заниматься не будет, а писать заявление не имеет смысла.

Священник отметил: «Я решил обратиться за помощью в полицию Волновахи, ведь власть на оккупированной территории отсутствует, всюду царит беспорядок и беззаконие, а всем руководят неизвестные переодетые в форму».

Известно, что он служит пономарем в кафедральном соборе Киевского патриархата. Данный автомобиль приобрел на оккупированный территории, но зарегистрировал его в Украине.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц). Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия и объявили автомобиль в розыск.