В ОРДО на заводах и шахтах проводятся массовые сокращения

На оккупированной территории Донецкой области по состоянию на февраль 2018 года зафиксировано систематическое сокращение работников на «национализированных» предприятиях, а также значительная задолженность по выплате заработной платы.

Источник в силовых структурах, сообщил, что этот вопрос обсуждался в «Минэкономразвитии ДНР».

Так, на предприятии ПАО «Донецккокс» по состоянию на 2013 год работали 166 рабочих, на данный момент — 74 работника; ПАО «Донецкий электротехнический завод» состоянием на 2013 год — 472 рабочего, на данный момент — 343 работника; ПАТ «Стирол» по состоянию на 2013 год — около 4 500 работников, на данный момент — 576 работников; ОАО «Шахта Комсомолец Донбасса» по состоянию на 2013 год — 5 458 работников, на данный момент — 4 555 работников; Зуевская ТЭС по состоянию на 2013 год — 2 129 работников, на данный момент — 1 259 работников; ПАО «Донецкоблэнерго» по состоянию на 2013 год — 7 032 работника, на данный момент — 3 089 работников.

Кроме того, шахта им. Засядько по состоянию на 2013 год насчитывала 7 548 работников, на данный момент — 2 898 работников; ОАО «Харцызский трубный завод» по состоянию на 2013 год — 3 300 работников, на данный момент — 1 428 работников; Региональный филиал «Донецкая железная дорога» ПАО «Укрзализныця» по состоянию на 2013 год — около 70 000 работников, на данный момент — 13 576 работников.

Источник подчеркнул, что такая статистика говорит о «систематическом ухудшении экономической ситуации на оккупированной территории Донецкой области, увеличении числа безработных граждан, на указанной территории, оттоке квалифицированных кадров из предприятий так называемой „ДНР“, что может свидетельствовать о некомпетентности главарей псевдореспублики, а также руководства так называемых „национализированных предприятий“. Общеизвестно, что стабильный кадровый состав является залогом эффективной деятельности каждого предприятия. А избыточное сокращение кадров может привести к его остановке, и прекращение деятельности предприятий коснется большого количества граждан».