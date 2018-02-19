в Польше назвали виновных в Холокосте

Как заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик, слова премьер-министра Польши о том, что евреи причастны к Холокосту, подтверждаются историками и экспертами.

«Премьер, конечно, говорил о том, что случались коллаборанты как среди поляков, так и среди других народностей, проживавших тогда на территории Польши. Среди тех коллаборантов были также люди еврейской национальности. Это болезненная правда. Дискуссия на эту тему также продолжается и в Израиле и возбуждает большие эмоции. В то же время премьер говорил о факте историческом, о котором пишут историки польские, израильские и другие иностранные эксперты «, — сказал Дворчик.