В России запустят систему биометрического распознавания

С начала июля «Ростелеком» запустит Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото. Об этом сообщил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов, передаёт РИА «Новости».
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Такая система может применяться в финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ретейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.
Она была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка. Тестирование проводят уже более двадцати российских банков. Ранее сообщалось, что специалисты Банка России разработали проект указания с определением списка угроз биометрических персональных данных при их сборе, хранении, проверке и передаче информации о степени их соответствия реальным данным гражданина.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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