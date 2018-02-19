Россия, новости сегодня – 19 февраля. В РПЦ рассказали, как быть геем и полноценным семьянином.

Церковь помогает геям ступить на путь исправления и вернуть традиционную сексуальную ориентацию. О том, как воцерковление влияет на геев и их жизнь, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире просветительской передачи «Церковь и мир» на федеральном канале «Россия 24». По его словам, духовность и приверженность религии помогает искоренить порывы, чуждые психически здоровому человеку.

Митрополит Иларион рассказал, что в большинстве случаев церковь с успехом искореняет гомосексуальность, сообщает «РИА Новости»:

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — поведал он.

Комментируя собственную позицию и позицию Церкви, архипастырь заострил внимание слушателей на том, что гомосексуальная сексуальная ориентация является приобретённой. Это значит, что выбор формируется еще в раннем детстве, а посему все можно исправить. Кроме того, такова позиция ученых, подчеркнул митрополит.

Также представитель РПЦ осудил однополые браки, которые практикуются в Европе и крайне не одобрил усыновление такими семьями детей.