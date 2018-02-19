В теневом правительстве ЛДПР находится свыше 50 человек

Участников Теневого правительства представят 19 февраля.

Этим займется руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Государственной думе Федерального собрания РФ Владимир Жириновский. Он сказал, что люди, которые находятся в составе этого правительства, готовы взять ответственность за происходящее в стране. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Жириновского, три места там оставили для представителей других парламентских партий, а всего озвучат почти полсотни человек.