В Ужгороде девушка жестоко расправилась с родной тетей

17-летняя девушка, студентка местного училища в гороже Ужгород во время конфликта с родной 46-летней тетей нанесла ей несколько ударов ножом.

Сообщение на линию «102», о том, что на проспекте Свободы женщина нуждается в срочной помощи полиции, поступоло 18 февраля.

По вызову выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции. Выяснилось, что между 46-летней женщиной и ее несовершеннолетней племянницей — студенткой местного училища — возникла ссора, в ходе которой последняя нанесла тете три ножевых ранения, одно из которых — проникающее», — сообщает подробности полиция

С ножевыми ранениями пострадавшую доставили в больницу. После оказания первой медицинской помощи женщину поместили в реанимацию, где она сейчас находится. Подозреваемую в совершении правонарушения разыскали. Работники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими выяснили, что к преступлению причастна 17-летняя племянница потерпевшей. Девушку опросили. Также изъяли орудие преступления изъято. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту преступления открытое уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Девушке грозит от от 5 до 8 лет.

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