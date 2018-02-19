Вечную мерзлоту защитят законом

Законодательная инициатива якутских парламентариев убережёт от разрушений жилые строения и нефтегазовые объекты

Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 16 февраля признал целесообразной разработку законопроекта, направленного на защиту вечной мерзлоты России. Помимо помощи в освоении северных земель при реализации прорывных экономических проектов, он должен минимизировать урон от климатических колебаний.

Аварийное потепление

Учёные прогнозируют, что примерно к середине текущего столетия от современных площадей российской вечной мерзлоты останется лишь пятая часть. Для России такой сценарий сопряжён с серьёзными природными и экономическими последствиями, так как вечная мерзлота занимает 65 процентов территории страны. Читайте по теме

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По словам председателя комитета Госсобрания Республики Саха Владимира Прокопьева, за последнее десятилетие процесс изменения климата в Арктике происходил быстрее в три-четыре раза, чем в среднем по планете. «Средняя температура воздуха за последние 50 лет здесь повысилась на 2,1 градуса по Цельсию. Летом 2017 года площадь ледяной полярной шапки составила 4,6 миллиона квадратных километров, что на 1,6 миллиона квадратных километров меньше средних значений за последние 20 лет», — пояснил депутат.

Последствия от таяния мерзлоты ощущаются уже сейчас: изменяется плотность грунта, что влечёт за собой снижение несущей способности инженерных сооружений, конструкций, фундаментов жилых домов. Соответственно, с изменением границ зоны вечной мерзлоты возрастают риски чрезвычайных ситуаций.

«Более 75 процентов зданий и сооружений в зоне вечной мерзлоты построено и эксплуатируется по принципу сохранения мёрзлого состояния грунта, — уточнил Прокопьев. — Чем ниже температура, тем выше несущие способности оснований зданий. При повышении температуры вмороженные фундаменты слабеют, происходит деформация сооружений».

Только за последнее десятилетие прошлого века число зданий, получивших повреждения из-за неравномерной просадки фундаментов в зоне вечной мерзлоты, увеличилось на 42 процента в Норильске, на 61 процент в Якутске и на 90 процентов в Амдерме. Деформировано почти 60 процентов зданий и сооружений в Игарке, Диксоне, Вилюйске, 100 процентов — в национальных посёлках Таймыра, около 40 процентов — в Воркуте. Около 300 зданий в Норильске из-за повреждений не подлежали восстановлению и были снесены.

Затратная мерзлота

В российском законодательстве сегодня отсутствуют нормативные акты, прямо регулирующие вопросы сохранности мёрзлых грунтов, в том числе и в Арктике. Поэтому регионы сами пытаются влиять на ситуацию. В Республике Саха в декабре 2017 года парламент принял в первом чтении закон об охране вечной мерзлоты. Следующим шагом якутских законодателей стала разработка федерального закона, действие которого они хотят распространить на всю Арктическую зону.

Нужны специальные проекты, которые позволят решить проблему устойчивости объектов. При этом главный принцип, которым должны руководствоваться при освоении Арктики, — «не навреди».

В ходе дискуссии члены Совета согласились, что федеральный закон о защите вечной мерзлоты поможет сохранить природный феномен, а следовательно, будет способствовать реализации важных энергетических и транспортных проектов в Арктической зоне, суммарные прогнозные ресурсы которой оцениваются в 100 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте. Другое дело, что фиксируемые учёными климатические изменения в этих широтах в будущем могут серьёзно усложнить процесс добычи сырья.

Согласно данным добывающих предприятий, на нефтяных месторождениях Ханты-Мансийского АО из-за почвенной деформации ежегодно происходит в среднем около 1900 аварий. На поддержание работоспособности трубопроводов и ликвидацию последствий от изменений вечной мерзлоты тратится около 55 миллиарда рублей.

Поэтому сохранение вечной мерзлоты необходимо для строительства крупных промышленных комплексов, считает председатель Совета по Арктике и Антарктике, член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Вячеслав Штыров. Читайте по теме

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Недавно у нефтегазовой отрасли появился ещё один малоизученный враг: при таянии вечной мерзлоты стали высвобождаться гигантские объёмы метана, который сегодня хранится как на дне акваторий в виде кристаллических образований, так и на континентальной части. Один из таких выбросов был зафиксирован летом 2014 года на Ямале в районе Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. На поверхности тундры появилась воронка диаметром 60 метров. Иногда такие процессы сопровождаются возгоранием. По мнению сенатора, для прогнозирования таких явлений со стороны государства необходимы глобальный мониторинг и контроль.

Он также отметил, что ответственными за реализацию программы освоения Арктики должны стать Минстрой, Минприроды и МЧС. «Нужны специальные проекты, которые позволят решить проблему устойчивости объектов. При этом главный принцип, которым должны руководствоваться при освоении Арктики, — «не навреди»», — подчеркнул Штыров.

Подводя итог, участники заседания рекомендовали Правительству инициировать принятие поправок в нормативные акты, связанные с охраной окружающей среды Арктики, и обеспечить тем самым сохранение вечной мерзлоты России. В свою очередь, Минстрою и Минприроды было рекомендовано разработать методы дистанционного мониторинга состояния мёрзлых грунтов.

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