Военная прокуратура: боец, застреливший сослуживца в Мариьнике, был пьян

Украинский военнослужащий, застреливший своего сослуживца в прифронтовой Марьинке, был пьян

Военный прокурор сил АТО Олег Цыцак сообщил: «Из показаний свидетеля мы узнали, что он был непосредственно очевидцем этого события, и военнослужащий выстрелил в другого военнослужащего. Военнослужащий, который, предположительно, стрелял, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому какие-то объяснения услышать от него вчера мы не имели возможности и прав».

Он отметил, что свою причастность к данному преступлению вероятный убийца отрицает, несмотря на то, что у правоохранителей есть достаточно объективных данных, чтобы объявить сегодня подозрение этом военнослужащему.

Цыцак добавил: «Он опровергает свое участие и объясняет немножко другую картину, в интересах следствия я это озвучивать не буду».

По его словам, прокуратура уже сегодня, 19 февраля, готова задержать стрелка. По факту преступления проводится расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.