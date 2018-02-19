Волонтер озвучил последние потери боевиков на Светлодарской дуге

Боевики «ДНР» за последние несколько дней понесли потери живой силы и военной техники в районе Светлодарской дуги в Донбассе.

Украинский волонтер Юрий Мысягин отметил: «Светлодарская дуга. Вести с полей. 16-го февраля у террористов вдруг неожиданно была сильно повреждена БМП. 17-го и 18-го февраля: 2–200, 2–300. Неосторожное обращение с боеприпасами и невнимательное передвижение по Украинской земле. Растяпы».

При этом Мысягин подчеркнул, что двумя погибшими оказались «граждане соседнего восточного государства».

Мысягин отметил: «Земля у нас такая, горит и взрывается под оккупантами».

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