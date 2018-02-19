Врачам могут дать право заключать договор с пациентом напрямую

Показать меню
Актуально
"Жирона" разгромила "Леганес" в матче чемпионата Испании - 01:35 Дубль Виллиана вывел "Челси" в четвертьфинал Кубка Англии - 01:35 Дубль Виллиана вывел Лавров прокомментировал планы США остаться в Сирии - 01:41 Лавров прокомментировал планы США остаться в Сирии Хоккеисты "Магнитки" обыграли "Давос" на турнире в Швейцарии - 01:46 Хоккеисты "Монако" продлил беспроигрышную серию в Лиге 1, разгромив "Дижон" - 01:46 На фоне слухов о расставании Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сфотографировались - 01:48 На фоне слухов о расставании Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сфотографировались вместе впервые после рождения дочери Выходит новая игра, в которой приз - это 1 биткоин - 01:50 Выходит новая игра, в которой приз - это 1 биткоин СМИ: Инфантино хочет отказаться от зимних трансферов и ввести потолок зарплат - 01:59 СМИ: Инфантино хочет отказаться от зимних трансферов и ввести потолок зарплат Врио губернатора Самарской области попросит автограф у футболиста Суареса - 01:59 Врио губернатора Самарской области попросит автограф у футболиста Суареса Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Пензе из-за безответственных жильцов - 02:00 Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Пензе из-за безответственных жильцов Губернатор Флориды требует увольнения главы ФБР - 02:00 Губернатор Флориды требует увольнения главы ФБР Сеппи не пустил Медведева в полуфинал турнира в Роттердаме - 02:09 Сеппи не пустил Медведева в полуфинал турнира в Роттердаме В Санкт-Петербурге откроют выставку работ художника Лю Болина - 02:11 В Санкт-Петербурге откроют выставку работ художника Лю Болина Разведки США просят отказаться от использования смартфонов Huawei и ZTE - 02:14 Разведки США просят отказаться от использования смартфонов Huawei и ZTE Украинец пытался попасть в Польшу, прошмыгнув на корточках мимо паспортного - 02:20 Украинец пытался попасть в Польшу, прошмыгнув на корточках мимо паспортного контроля Во Флориде власти решили снести школу, где произошла бойня - 02:29 Во Флориде власти решили снести школу, где произошла бойня Украинский певец представит Белоруссию на «Евровидении-2018» - 02:29 Украинский певец представит Белоруссию на «Евровидении-2018»
» » Врачам могут дать право заключать договор с пациентом напрямую

Врачам могут дать право заключать договор с пациентом напрямую


Добавлено: 19 фев 2018 в 01:14,
Врачам могут дать право заключать договор с пациентом напрямую
Медицинское сообщество настаивает на радикальном пересмотре отношений между докторами, пациентами и поликлиниками

Тридцать тысяч специалистов — таков дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, признала глава Минздрава Вероника Скворцова. Не хватает квалифицированных фельдшеров, терапевтов, педиатров, работников «скорой помощи». Как решить проблему, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали члены Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев и Алексей Куринный.

К «рецепту» Минздрава есть вопросы

По расчётам чиновников из Минздрава, приток специалистов в «скорую»,  поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, должны обеспечить переход на систему аккредитации выпускников медвузов и новые правила зачисления на бюджетные места в ординатуру. Теперь, чтобы продолжить медицинское образование и получить уже «узкую специальность», вчерашние студенты должны не только сдать единый тест в рамках аккредитации, но и заработать определённое количество баллов за различного рода успехи. Самое большое количество баллов при этом дают за медицинский стаж, приобретённый во время или после обучения. Выпускникам, сдавшим аккредитацию, но не набравшим нужное количество баллов, придётся уйти в первичное звено — стать участковыми терапевтами или врачами «скорой» помощи.  Читайте по теме

Студентов-медиков будут учить по-новому


«В нынешнем году аккредитацию прошли выпускники шестого курса, из 36 тысяч человек, не справились с этой задачей около  пяти тысяч. Где они сейчас и каким образом будут продолжать свою карьеру — неизвестно, -рассказал Алексей Куринный. — Большая часть из тех, кто аккредитацию получил, попала в ординатуру, как на платные места, так и на бесплатные. В участковую сеть  и в «скорую» пришло не более 15 процентов выпускников. Планировалось, что замещение будет более значительным и кадровую ситуацию удастся поправить. Не удалось». Такой же приток специалистов в первичное звено было и раньше, подчеркнул парламентарий.

Усугубилась проблема тем, что, по мнению депутата, на этот раз терапевтами и врачами «скорой» устроились «не очень хорошо подготовленные» специалисты. «Интернатура и ординатура предполагали практику, работу под присмотром опытных врачей, наработку определённых навыков, — пояснил Алексей Куринный. — Сейчас этого нет».

В ближайшем будущем систему придётся усовершенствовать, уверены парламентарии. В противном случае проблема с квалифицированными кадрами в отрасли начнёт стремительно разрастаться. Так, Юрий Кобзев призвал подсчитать, сколько докторов в первичном звене находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте. И предложил подумать над тем, что именно произойдёт, когда они закончат свою карьеру. «Скорая помощь» — далеко не самая простая профессия. Там мгновенно принимаются решения, и от этих решений очень часто зависит жизнь человека, — пояснил парламентарий. — Отпускать туда молодого доктора без значительного стажа работы нецелесообразно. Раньше был такой институт, как санитар «скорой помощи», но сейчас эту должность фактически убрали. Теперь, по факту, студент-медик не может получить определённый стаж во время обучения. А сразу после студенческой скамьи он попадает в одну из самых непростых сфер системы здравоохранения, и вынужден нести очень серьёзную ответственность за свои действия».

Что повысит престиж профессии

Нехватка кадров — одна из причин снижения качества медпомощи и в государственных поликлиниках, признали парламентарии. «Есть стандартные расчётные цифры: один участковый доктор должен работать с определённым количеством пациентов. Если терапевтов в поликлинике не хватает, количество граждан на одного врача увеличивается. Может ли он их качественно лечить?», — интересует Юрий Кобзев.

Рецепты решения проблемы у депутатов есть. Причём, как минимум один из них, -  кардинальный. Так Юрий Кобзев напомнил о том, что в Госдуме ожидает второго чтения законопроект о защите прав медработников. «В настоящее время мы согласовываем поправки к нему, — пояснил он. — Медицинское сообщество настаивает на том, чтобы сделать врача субъектом права — носителем лицензии, и, в частности, дать ему право самому заключать договор с пациентами. После этого страховая медицинская организация будет ему платить за этих людей, а уже он будет рассчитываться с поликлиникой или больницей, которая обеспечила ему условия для работы».

Если государство вложило приличные деньги в подготовку специалиста, нет ничего плохо в том, чтобы обязать его проработать три года в том регионе и в том месте, куда его направят.

При этом Юрий Кобзев признал, что сразу «перевернуть» сложившуюся систему будет непросто, и данная поправка к законопроекту может не пройти. «Если мы примем эту поправку, нам нужно будет изменить всю систему законодательства вокруг врача, — отметил он. — Поэтому есть предложение принять законопроект без этой поправки, а после уже начать работу над изменением системы в указанном направлении».

Не менее важно, по мнению Юрия Кобзева, увеличить зарплаты специалистам первичного звена и повысить социальную защищённость медиков.

С тем, что решить проблему без повышения зарплат врачам не получится, уверен и Алексей Куринный. Также депутат напомнил о том, что уже несколько лет в России практикуется «целевой приём» в медвузы. «Причём, если два-три года назад половина выпускников, отучившихся по целевому приёму, нарушала условия договора, и не устраивалась на работу в те регионы и те медорганизации, которые их отправляли на обучение, то сейчас ситуация улучшилась. И порядка 85 процентов «целевиков», по данным Минздрава, возвращается». Однако процесс аккредитации способен нарушить и эту систему. «Заказывал регион, к примеру, уролога, — пояснил Алексей Куринный. — А студент взял и не набрал для поступления в ординатуру пять баллов. И что делать субъекту Федерации? Брать этого студента на работу терапевтом или перечислять средства на платную ординатуру?».  Читайте по теме

Детские клиники в регионах подтянут до уровня столичных


По мнению парламентария, необходимо вернуться к той практике, которая существовала во времена СССР — к системе направлений. «Если государство вложило приличные деньги в подготовку специалиста, нет ничего плохо в том, чтобы обязать его проработать три года в том регионе и в том месте, куда его направят, — сказал Алексей Куринный. — Наша фракция (КПРФ — прим. ред) в очередной ряд это предлагала, но нам в очередной раз отказали. По факту же получилось, что старая, советская система подготовки медкадров оказалась разрушена, а отладить новую никак не удаётся».

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram

США накаляют обстановку, заявил Швыткин


Второй эсминец США вошел в Черное море


В Иране разбился пассажирский самолет



Материалы по теме:

Кобзев предложил изменить аккредитационное тестирование для студентов-медиков
Кто останется работать в государственной медицине?
Сроки перехода к аккредитации медицинских специалистов изменены
Депутаты встретятся с главой Минздрава
Добавлено: 19 фев 2018 в 01:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости

"Брюгге" сыграл вничью с "Генком" в чемпионате Бельгии, Габулов не играл

Карасев: сборная России поедет во Францию на отборочный матч ЧМ за победой

Карасев: сборная России поедет во Францию на отборочный матч ЧМ за победой

Гимнастка Арина Аверина отметила техническую сложность их с сестрой программ

Гимнастка Арина Аверина отметила техническую сложность их с сестрой программ

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Загрузка...



Лента новостей
На базе Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ проведена - 00:42 На базе Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ проведена акция «Юнармия - Вперед»Россиянка Деревягина победила в стрельбе из винтовки с 10 м на юношеском ЧЕ - 00:40 Россиянка Деревягина победила в стрельбе из винтовки с 10 м на юношеском ЧЕВ Беларуси рассказали о своих договорённостях с Госдепом по Донбассу - 00:35 В Беларуси рассказали о своих договорённостях с Госдепом по ДонбассуГлаварь боевиков ОРЛО идет на второй срок - 00:26 Главарь боевиков ОРЛО идет на второй срокИГ взяло ответственность за стрельбу у храма - 00:21 ИГ взяло ответственность за стрельбу у храмаПередача Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Рейнджерс" в НХЛ - 00:17 Передача Проворова помогла Мирный и Освальд выиграли теннисный турнир в Нью-Йорке в парах - 00:17 Мирный и Освальд выиграли теннисный турнир в Нью-Йорке в парахСборная России по бадминтону выиграла медальный зачет ЧЕ среди спортсменов до 15 лет - 00:17 Сборная России по бадминтону выиграла медальный зачет ЧЕ среди спортсменов до 15 летКому следует пройти обучение 1С Донецк? - 00:14 Кому следует пройти обучение 1С Донецк?Тарасов оправдал звание «мужчины Wi-fi», изменив новой жене - 00:09 Тарасов оправдал звание «мужчины Wi-fi», изменив новой женеИнтересные кино-новинки 2018 - 00:07 Интересные кино-новинки 2018Российские ватерполисты не отобралась в Суперфинал Кубка Европы - 23:53 Российские ватерполисты не отобралась в Суперфинал Кубка Европы"Порту" со счетом 5:0 разгромил "Риу Ави" в чемпионате Португалии - 23:53 Офицеры Главного командования Сухопутных войск и члены их семей приняли участие в лыжной гонке - 23:52 Офицеры Главного командования Сухопутных войск и члены их семей приняли участие в лыжной гонке
Последние новости
Гол Бонавентуры принес "Милану" победу над "Сампдорией" в игре Серии А - 01:33 Гол Бонавентуры принес "Марсель" обыграл "Бордо" в чемпионате Франции - 01:33 «Мисс Англия» рассказала о травле в британской армии - 01:28 «Мисс Англия» рассказала о травле в британской армии Как избавится от второго подбородка: тестируем MesoSculpt - 01:26 Как избавится от второго подбородка: тестируем MesoSculpt Сутенёр и наркобарон хочет захватить власть в Молдавии - 01:19 Сутенёр и наркобарон хочет захватить власть в Молдавии Борщ — наш! Украинцам отказано в авторстве известного блюда - 01:19 Борщ — наш! Украинцам отказано в авторстве известного блюда Гройсман пообещал стабилизировать цены - 01:11 Гройсман пообещал стабилизировать цены "Реал" победил "Бетис" в чемпионате Испании - 01:08 В теневом правительстве ЛДПР находится свыше 50 человек - 01:00 В теневом правительстве ЛДПР находится свыше 50 человек Между Канадой и США появились разногласия по НАФТА - 01:00 Между Канадой и США появились разногласия по НАФТА Делегация Госдумы встретится с парламентариями из Швейцарии - 01:00 Делегация Госдумы встретится с парламентариями из Швейцарии Роботы создадут новые рабочие места, – эксперты - 00:57 Роботы создадут новые рабочие места, – эксперты В РПЦ рассказали, как быть геем и полноценным семьянином - 00:55 В РПЦ рассказали, как быть геем и полноценным семьянином
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"