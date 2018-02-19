Врачам могут дать право заключать договор с пациентом напрямую

Медицинское сообщество настаивает на радикальном пересмотре отношений между докторами, пациентами и поликлиниками

Тридцать тысяч специалистов — таков дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, признала глава Минздрава Вероника Скворцова. Не хватает квалифицированных фельдшеров, терапевтов, педиатров, работников «скорой помощи». Как решить проблему, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали члены Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев и Алексей Куринный.

К «рецепту» Минздрава есть вопросы

По расчётам чиновников из Минздрава, приток специалистов в «скорую», поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, должны обеспечить переход на систему аккредитации выпускников медвузов и новые правила зачисления на бюджетные места в ординатуру. Теперь, чтобы продолжить медицинское образование и получить уже «узкую специальность», вчерашние студенты должны не только сдать единый тест в рамках аккредитации, но и заработать определённое количество баллов за различного рода успехи. Самое большое количество баллов при этом дают за медицинский стаж, приобретённый во время или после обучения. Выпускникам, сдавшим аккредитацию, но не набравшим нужное количество баллов, придётся уйти в первичное звено — стать участковыми терапевтами или врачами «скорой» помощи. Читайте по теме

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«В нынешнем году аккредитацию прошли выпускники шестого курса, из 36 тысяч человек, не справились с этой задачей около пяти тысяч. Где они сейчас и каким образом будут продолжать свою карьеру — неизвестно, -рассказал Алексей Куринный. — Большая часть из тех, кто аккредитацию получил, попала в ординатуру, как на платные места, так и на бесплатные. В участковую сеть и в «скорую» пришло не более 15 процентов выпускников. Планировалось, что замещение будет более значительным и кадровую ситуацию удастся поправить. Не удалось». Такой же приток специалистов в первичное звено было и раньше, подчеркнул парламентарий.

Усугубилась проблема тем, что, по мнению депутата, на этот раз терапевтами и врачами «скорой» устроились «не очень хорошо подготовленные» специалисты. «Интернатура и ординатура предполагали практику, работу под присмотром опытных врачей, наработку определённых навыков, — пояснил Алексей Куринный. — Сейчас этого нет».

В ближайшем будущем систему придётся усовершенствовать, уверены парламентарии. В противном случае проблема с квалифицированными кадрами в отрасли начнёт стремительно разрастаться. Так, Юрий Кобзев призвал подсчитать, сколько докторов в первичном звене находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте. И предложил подумать над тем, что именно произойдёт, когда они закончат свою карьеру. «Скорая помощь» — далеко не самая простая профессия. Там мгновенно принимаются решения, и от этих решений очень часто зависит жизнь человека, — пояснил парламентарий. — Отпускать туда молодого доктора без значительного стажа работы нецелесообразно. Раньше был такой институт, как санитар «скорой помощи», но сейчас эту должность фактически убрали. Теперь, по факту, студент-медик не может получить определённый стаж во время обучения. А сразу после студенческой скамьи он попадает в одну из самых непростых сфер системы здравоохранения, и вынужден нести очень серьёзную ответственность за свои действия».

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Нехватка кадров — одна из причин снижения качества медпомощи и в государственных поликлиниках, признали парламентарии. «Есть стандартные расчётные цифры: один участковый доктор должен работать с определённым количеством пациентов. Если терапевтов в поликлинике не хватает, количество граждан на одного врача увеличивается. Может ли он их качественно лечить?», — интересует Юрий Кобзев.

Рецепты решения проблемы у депутатов есть. Причём, как минимум один из них, - кардинальный. Так Юрий Кобзев напомнил о том, что в Госдуме ожидает второго чтения законопроект о защите прав медработников. «В настоящее время мы согласовываем поправки к нему, — пояснил он. — Медицинское сообщество настаивает на том, чтобы сделать врача субъектом права — носителем лицензии, и, в частности, дать ему право самому заключать договор с пациентами. После этого страховая медицинская организация будет ему платить за этих людей, а уже он будет рассчитываться с поликлиникой или больницей, которая обеспечила ему условия для работы».

Если государство вложило приличные деньги в подготовку специалиста, нет ничего плохо в том, чтобы обязать его проработать три года в том регионе и в том месте, куда его направят.

При этом Юрий Кобзев признал, что сразу «перевернуть» сложившуюся систему будет непросто, и данная поправка к законопроекту может не пройти. «Если мы примем эту поправку, нам нужно будет изменить всю систему законодательства вокруг врача, — отметил он. — Поэтому есть предложение принять законопроект без этой поправки, а после уже начать работу над изменением системы в указанном направлении».

Не менее важно, по мнению Юрия Кобзева, увеличить зарплаты специалистам первичного звена и повысить социальную защищённость медиков.

С тем, что решить проблему без повышения зарплат врачам не получится, уверен и Алексей Куринный. Также депутат напомнил о том, что уже несколько лет в России практикуется «целевой приём» в медвузы. «Причём, если два-три года назад половина выпускников, отучившихся по целевому приёму, нарушала условия договора, и не устраивалась на работу в те регионы и те медорганизации, которые их отправляли на обучение, то сейчас ситуация улучшилась. И порядка 85 процентов «целевиков», по данным Минздрава, возвращается». Однако процесс аккредитации способен нарушить и эту систему. «Заказывал регион, к примеру, уролога, — пояснил Алексей Куринный. — А студент взял и не набрал для поступления в ординатуру пять баллов. И что делать субъекту Федерации? Брать этого студента на работу терапевтом или перечислять средства на платную ординатуру?». Читайте по теме

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По мнению парламентария, необходимо вернуться к той практике, которая существовала во времена СССР — к системе направлений. «Если государство вложило приличные деньги в подготовку специалиста, нет ничего плохо в том, чтобы обязать его проработать три года в том регионе и в том месте, куда его направят, — сказал Алексей Куринный. — Наша фракция (КПРФ — прим. ред) в очередной ряд это предлагала, но нам в очередной раз отказали. По факту же получилось, что старая, советская система подготовки медкадров оказалась разрушена, а отладить новую никак не удаётся».

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