В РФ плакаты Путина забросали зеленой краской

В соцсетях выложили снимки испорченных зеленой краской баннеров с изображением кандидата в президенты России Владимира Путина.

Авторы публикаций утверждают, что билборды были испорчены в российском городе Кургане. Данные снимки опубликованы в группах «Новое Величие» и «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В рекламном агентстве, размещавшем билборды, не стали давать пояснений, предложив обратиться в предвыборный штаб Путина. В то же время, в региональном избирательном штабе Владимира Путина в Курганской области заявили, что на данный момент с баннерами все в порядке: «Мы мониторим эту тему, в случае порчи оперативно реагируем. Но на данный момент все в порядке».

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