Выручка клубов РФПЛ от продажи билетов в сезоне-2016/17 составила 1,96 млрд руб

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости, Вероника Столбунова. Суммарная выручка клубов РФПЛ от продажи абонементов и билетов в сезоне-2016/17 составила 1,96 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

В эту сумму вошли доходы от продажи билетов и абонементов на матчи РФПЛ и Кубка России, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Согласно исследованию, структура билетной выручки клубов РФПЛ в прошлом сезоне выглядит следующим образом: 46,6% - билеты на матчи чемпионата России (912 097 тысяч рублей), 28,2% - продажа абонементов (551 331 тысяча рублей), 14,5% - билеты на игры Лиги чемпионов (283 561 тысяча рублей), 10,3% - билеты на Лигу Европы (201 990 тысяч рублей) и 0,4% - билеты на Кубок России (6 929 рублей).