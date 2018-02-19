Япония предоставит Украине $3,6 для восстановления Донбасса

Япония предоставит Украине $3,6 для восстановления восточных регионов.Об этом сообщил посол Японии в Украине Сигеки Сумме на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».«В 2018 году правительством Японии будет предоставлено еще около 4 млн долларов», — заявил посол.Сумме отметил, что эти средства потратят на восстановление жилья на Донбассе, покупку медицинской техники и обучение переселенцев. В то же время, за эти деньги планируют купить радиооборудование для Министерства внутренних дел. Посол рассказал, что в основном средства будут направляться не в качестве гуманитарной помощи, а как средства для восстановления.Помощь будет оказываться Японией в рамках семи проектов при содействии ООН. Также средства направят на защиту окружающей среды, трудоустройства и обеспечения безопасности граждан.