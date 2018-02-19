За браконьерами будут следить из космоса

Такие возможности появятся у надзорных органов благодаря созданию Федерального фонда данных дистанционного зондирования

В России скоро появится Федеральный фонд данных дистанционного зондирования. По мнению законодателей, проголосовавших за соответствующий законопроект, новое ведомство, подчинённое Роскосмосу, позволит более эффективно решать социально-экономические задачи. Главный вопрос — чтобы в бюджете хватило денег.

Один фонд для разнообразия данных

Документ, принятый 16 февраля Госдумой во втором чтении, устанавливает порядок централизованной закупки информации дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), необходимой для создания цифровых навигационных карт. По задумке авторов законопроекта, создание единого фонда данных позволит федеральным и региональным органам власти более эффективно использовать данные ДЗЗ, полученные с космических аппаратов, созданных либо приобретённых за счёт средств федерального бюджета. А заодно поправки позволят существенно сэкономить бюджетные средства, выделяемые на эти нужды. Читайте по теме

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«Во всём мире растёт спрос на информационные сервисы и аналитику на основании данных дистанционного зондирования Земли из космоса, — сообщил зампредседателя думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, выступая на пленарном заседании 16 февраля. — Фонд позволит более эффективно использовать данные в интересах граждан, юрлиц и ведомств, даст им возможность использовать высокотехнологичные сервисы ДЗЗ для защиты своих интересов».

Как рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Роскосмоса, создание фонда не только позволит оптимизировать расходование бюджетных средств при закупке данных ДЗЗ, но и повысит возможности информационного обеспечения при решении социально-экономических задач Российской Федерации, а также более рационального использования бортового ресурса функционирующих космических аппаратов ДЗЗ российской орбитальной группировки. «Использование данных ДЗЗ, хранящихся в фонде, позволит повысить возможности информационного обеспечения при решении многих социально-экономических задач Российской Федерации, в том числе в области картографии, мониторинга чрезвычайных ситуаций, гидрометеорологии, сельского и лесного хозяйства, градостроительства, дорожного строительства, поиска полезных ископаемых и экологии», — сообщили в корпорации.

Рыбаки и лесные пожары под присмотром

Одним из назначений работы нового фонда может стать государственный мониторинг водных биологических ресурсов. Дело в том, что согласно постановлению Правительства от 6 февраля №109, наблюдения за рыболовством и сохранением водных биоресурсов будут осуществляться с использованием космических средств и информационных технологий, позволяющих обеспечить сбор, обработку и хранение данных наблюдений.

«Именно для этого закон и принимается. И уже соответствующие постановления готовятся и принимаются в рамках этого закона, чтобы он приносил максимальную пользу», — рассказал «Парламентской газете» член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Альшевских, добавив, что наблюдать из космоса придётся не только за рыболовством. «Сюда же относится всё, что связано с лесным хозяйством, — объяснил депутат. — Этот закон в случае его принятия поможет быстрому обнаружению лесных пожаров — для того чтобы своевременно принимать решения и не допускать того, чтобы у нас тысячами гектаров сгорали леса в одном лесном пожаре. У нас достаточно много лесов, которые, на мой взгляд, не находятся под нормальным присмотром. А новый закон позволит серьёзно изменить ситуацию».

Под эгидой Роскосмоса

Правительственный законопроект регулирует вопросы взаимодействия федерального фонда ДЗЗ с другими государственными фондами: все организации должны будут представлять в фонд копии данных, получаемых с негосударственных космических аппаратов и закупаемых ими за счёт средств федерального бюджета. Исключение составляют лишь Минобороны и ФСБ и подведомственные им бюджетные и казённые учреждения.

Создание и порядок ведения фонда данных, регламентация порядка использования и хранения в нём данных позволит повысить возможности информационного обеспечения при решении социально-экономических задач Российской Федерации.

Созданием и ведением нового фонда займётся федеральный орган исполнительной власти по космической деятельности. В ходе подготовки документа многие интересовались, почему именно Роскосмос должен формировать Федеральный фонд данных, но эти вопросы были сняты в ходе обсуждения в Государственной Думе.

«Управление орбитальной группировкой ДЗЗ осуществляет Роскосмос, так что целесообразно аккумулировать данные у первичного поставщика этих данных», — пояснил на этот счёт Денис Кравченко. По его словам, Роскосмос поставляет данные всем органам власти, но многие организации закупали эту информацию за рубежом или у сторонних организаций и производили её тематическую обработку самостоятельно, что приводило к неэффективному использованию средств. Создание фонда должно решить эти проблемы.

Откуда деньги?

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Федеральный фонд ДЗЗ будет создан за счёт перераспределения имеющихся финансовых ресурсов в пределах общего объёма бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы. А обеспечивать его эксплуатацию будут за счёт дополнительных бюджетных ассигнований. Впрочем, законодатели уже озаботились вопросом, хватит ли в бюджете денег для того, чтобы закон заработал в полную силу. Дело в том, что документ вносился в Госдуму Правительством ещё осенью 2014 года, и представленное к нему финансово-экономическое основание датируется тем же периодом.

«С учётом цен, которые есть сейчас в 2018 году, что-то мне подсказывает, что данный законопроект может столкнуться с трудностями при его реализации, потому что не будет хватать тех денег, которые изначально заявлены в финансово-экономическом обосновании», — выразил обеспокоенность Андрей Альшевских. Депутат надеется, что в ходе подготовки законопроекта к третьему чтению Правительство подготовит актуальное финансово-экономическое обоснование, чтобы денег точно хватило на все расходы.

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