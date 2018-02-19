Железняк: попытки обвинить Россию в нарушении ДРСМД несостоятельны

Любые попытки бездоказательно обвинить Россию в нарушении международных соглашений, включающих также и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), являются несостоятельными и неприемлемыми, подчеркнул член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Комментируя прозвучавшее на минувшей неделе заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о нарушении Россией договора о РСМД, депутат отметил, что это является очередной попыткой оправдать политику альянса с помощью убеждения мировой общественности в агрессивности России.

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Железняк обратил внимание, что резкая критика Москвы со стороны Столтенберга последовала вскоре после аналогичных заявлений главного спонсора НАТО в лице США, которые, как уже стало для них привычным, не привели в подтверждение позиции никаких достоверных доказательств.

«Давление американской партии войны на Белый дом и руководство НАТО с целью расширения Альянса на восток для так называемого «сдерживания» нашей страны диктует рост военных бюджетов и наращивание гонки вооружений. Очередная попытка оправдать политику НАТО — это убедить мировую общественность в агрессивных намерениях России. Именно это является основной целью заявлений Столтенберга», — цитирует Железняка пресс-служба «Единой России».

По его мнению, такие действия выглядят как очевидное стремление западных политиков-русофобов любым способом сохранить антироссийскую риторику во внешней политике ЕС США и не дать нормализовать отношения между Россией и странами Европы.

Замсекретаря генсовета партии добавил, что любые попытки голословно обвинить Россию в нарушении международных соглашений, в том числе ДРСМД, являются несостоятельными и неприемлемыми.

«Вся антироссийская риторика со стороны США и их союзников по НАТО направлена на заветную цель русофобов — ликвидировать в лице нашей страны конкурента во всех сферах развития. Для этого наши оппоненты используют привычные и отработанные на других странах методы давления и недобросовестной конкуренции с широким кругом информационно-политических инструментов, каждый раз удивляя новыми фантазиями о российской агрессии», — подчеркнул Железняк.

При этом, по словам члена международного Комитета Госдумы, американская администрация, понимая абсурдность обвинений, смеется над непрекращающимися поисками «причастности Москвы» к выборам президента Соединённых Штатов.

«За призывом господина Трампа — поумней, Америка! — стоит понимание, что раскол, разногласия и хаос в США - дело рук политических элит внутри страны, не способных в силу амбиций прийти к консенсусу для стабилизации обстановки», — заключил Железняк.

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