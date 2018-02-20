15 крошечных парных татуировок, сделанных влюблёнными парами (ФОТО)

Татуировка — это очень ответственное и серьёзное решение.. было когда-то. Сегодня люди делают татуировки практически по-любому поводу, а чаще всего его и вовсе нет.Но совсем другое дело, когда влюблённые пары делают парные татуировки, чтобы укрепить (ну или просто показать) свою любовь.Прелесть подобных татуировок в том, что они, как правило, очень творческие и представляют собой либо одно целое, поделённое на несколько частей, либо же просто одинаковые тату.Как бы то ни было, их парность добавляет +100 к милоте, и Умкра с радостью приглашает вас поумиляться и почерпать идей в этой подборке парных татуировок!