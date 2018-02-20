Американская армия готовится к «многодоменной войне»

Директор Вооруженных сил США по бюджету генерал-майор Пол Чемберлен считает, что американская армия должна быть готова к ведению многодоменных боевых действий, пишет National Interest.

Пол Чемберлен дал оценку проекту оборонного бюджета страны на 2019 год, в котором заложен рост расходов на оборону.

«Такие ревизионистские державы, как Россия и Китай, режимы-изгои КНДР и Иран наряду с террористическими организациями представляют серьезную угрозу американским интересам.

Наши региональные конкуренты в АТР и Европе изучают сильные и слабые стороны (армии США) более десяти лет. Их усилия по модернизации постепенно нивелируют наши конкурентные преимущества, поэтому данный оборонный проект нацелен на обеспечение превосходства американской армии», — сказал Пол Чемберлен.

К ключевым проблемам американской армии генерал отнёс готовность к многодоменной войне. Им были названы шесть основных направлений модернизации американской армии: развитие высокоточного оружия, создание боевых машин нового поколения и замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift, улучшение систем связи внутри вооруженных сил, совершенствование систем ПВО и ПРО, повышение огневой мощи военнослужащих.

«Армия должна быть готова при необходимости одержать победу в многодоменной войне, которая требует согласованности в ведении огня, радиоэлектронной борьбы, атаках в киберпространстве и космосе.

Кроме того, вооруженные силы страны должны быть способны нанести удар по противнику и повысить живучесть своих войск в противостоянии высокотехнологичному противнику», — констатировал Чемберлен.