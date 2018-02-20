Анастасия Приходько пообещала судиться с Порошенко

Певица Анастасия ПриходькоИзвестная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько записала гневное видеообращение к Президенту Украины, которым поделилась на личной странице в Facebook.Приходько подчеркнула, что ей позвонил Министр культуры Евгений Нищук с предложением об участии в ролике социального характера. Вместо этого кадры были использованы совсем в другой видеоработе. Она также добавила, что не является частью предвыборного штаба Петра Порошенко.«Я, Анастасия Приходько, не давала согласия участвовать в предвыборной кампании Петра Порошенко. На экраны вышел ролик, где я говорю следующие строки: «Развиваем украинское пространство, украинскую культуру. Слушаем украинское — это модно». Но этот ролик мы снимали как социальный ролик. Как поддержку и развитие Украины.Мне позвонил Евгений Нищук, который предложил поучаствовать в социальном проекте. Но, как видите, мое имя жестко и подло использовали в своих политических играх», — рассказала в Анастасия Приходько.Также исполнительница сообщила, что вместе с адвокатом готовится подать в суд на предвыборную команду Петра Порошенко.«Сейчас я вместе с моим адвокатом готовим официальные обращения к предвыборной команде Президента с целью выяснения круга лиц, причастных к нарушению моих прав, и последующего обращения в суд. После подготовки всех необходимых документов, я обязательно отвечу на официальную позицию Министра культуры. И предоставлю доказательства в ее опровержение», — заявила певица.Напомним, ранее известную телеведущую избили на свадьбе чиновника.