Западные средства массовой информации продолжают озвучивать недостоверные сведения о прошедшем 8 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор столкновении проправительственных сирийских сил с курдскими «СДС», поддерживыемыми американской авиацией.

Также компания ВВС сообщила о якобы погибших в Сирии в сентябре 2017 года 54 бойцах ЧВК «Вагнер», основываясь на одной – и то весьма сомнительного качества – справке о гибели одного бойца, якобы полученной от матери погибшего. Откуда взялась цифра 54, в материале никак не поясняется.

Украинские СМИ, с удовольствием следуя вслед за западными, смакуют тему «потерь», якобы понесенных российской ЧВК в провинции Дейр-эз-Зор, называя и вовсе несусветные цифры в 300 – 350 погибших.

При этом британское издание The Times называет якобы «официальные» цифры – от 60 до 160 погибших бойцов ЧВК. В издании высказывается мнение, что конфликт в этом районе развивается из-за долины Ефрат – богатой нефтегазовыми месторождениями, которая долгое время находилась под контролем ИГ (запрещенной в РФ и в ряде других стран террористической группировки).

The Times, развивая мысль о российских добровольцах, якобы гибнущих в Сирии за нефтяные месторождения, сознательно умалчивает о том, что ЧВК «Вагнер» долгое время и весьма успешно поддерживала САА в зачистке сирийских территорий от террористов ИГ.

Напомним: Андрей Трошев – председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» прокомментировал циркулирующие в западных СМИ слухи о потерях ЧВК «Вагнер» в Сирии, заявив, что погибли 14 добровольцев из РФ, отправившихся в Сирию для борьбы с террористами.

«А что касается ваших там домыслов, то, что вы пишете и расследований — никто никого не бросил. Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже», - добавил Трошев, обращаясь к журналисту, задавшему вопрос.

Помимо вышеуказанного, The Times утверждает, опять же бездоказательно, что связанная с ЧВК «Вагнер» компания «Европолис» поставила себе цель захватить ради коммерческой выгоды нефтяные месторождения, умалчивая о том, что именно эта компания – на данный момент единственная в мире – не только инвестирует в Сирию, но и активно восстанавливает разрушенную в ходе боевых действий инфраструктуру и строит новую. Именно благодаря деятельности «Европолиса» под Пальмирой в этом регионе была восстановлена подача электроэнергии на все крупные объекты инфраструктуры и в дома мирных жителей.

Также британские СМИ, муссирующие недостоверные слухи, не упоминают о том, что силами специалистов «Европолиса» в июне 2017 года менее чем за двое суток было восстановлено электроснабжение третьего по величине сирийского города – Хомса, который до этого снабжался электроэнергией по графику «три через три». Причиной перебоев с электричеством в Хомсе стали диверсии, устроенные террористами ИГ на двух газовых скважинах, откуда электростанции города получали голубое топливо.