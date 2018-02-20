Бундесвер саботирует участие в группе быстрого реагирования НАТО

Достоянием немецких СМИ стал документ министерства обороны ФРГ, в котором сказано, что немецкий бундесвер не готов в полном объеме участвовать в группе быстрого реагирования НАТО из-за нехватки бронежилетов, зимней формы и палаток для военнослужащих.

Согласно плану командования Североатлантического альянса, в 2019 году бундесвер должен стать основой в создаваемой международной оперативной группы повышенной готовности "Острие копья" (Speerspitze). Международная группа НАТО будет состоять из пяти тысяч военнослужащих, которые будут находиться в состоянии постоянной боевой готовности. Время реагирования группы будет составлять от 48 до 72 часов.

Военное командование бундесвера считает, что немецкое подразделение не будет готово к участию в группе повышенной готовности как минимум до 2021 года. Согласно документу, только на период 2018-2020 года требуется 10282 палаток для размещения военнослужащих. В наличие у армии имеется всего лишь 2,5 тысячи. Также, бундесверу требуются зимнее обмундирование и бронежилеты.

Ранее немецкие СМИ писали, что бундесверу не хватает боевой техники и авиации для выполнения своих союзнических обязательств в НАТО.

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