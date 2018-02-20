Центральный военно-морской музей развернул в Петербурге три уникальных выставки

В рамках сбора руководящего состава Военно-Морского Флота России, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва и посвящен 100-летию со дня образования РККА и РККФ, а также на конференции, посвященной 60-летию российского атомного подводного флота в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Центральный военно-морской музей развернул три уникальные выставки: две передвижные –– «Витязи морских глубин. К 60-летию атомного подводного флота России» и «К 100-летию со дня создания РККФ», а также предметную «100-летию Рабоче-Крестьянского Красного Флота посвящается…(Страницы истории отечественного флота)», на которой представлены уникальные предметы из музейного собрания — модели кораблей, живописные произведения, форма одежды, навигационные инструменты, флаги, предметы декоративно-прикладного искусства, охватывающие исторический период 1920–1930-х годов.

Вторая часть данной выставки (Страницы истории отечественного флота в лицах) продолжает тему создания Рабоче-Крестьянского Красного Флота, отражая строительство советского ВМФ, его героический путь в годы Великой Отечественной войны и создание океанского ракетно-ядерного отечественного Военно-Морского Флота через судьбы и портреты наиболее известных и уважаемых адмиралов.

На выставке представлены шесть портретов адмиралов, которые являются малой частью портретной галереи флотоводцев СССР.

Созданная художниками военной студии имени М.Б. Грекова по заказу Росвоенцентра, она состоит из 92 полотен. В 2017 году они переданы в ЦВММ и в настоящее время представляют собой открытое хранение предметов живописи, расположенное в самом центре музейного комплекса.

Экскурсии по выставкам для участников сбора руководящего состава ВМФ России провели главный хранитель ЦВММ Н. Шишкова и заместитель директора ЦВММ по научно-экспозиционной и выставочной работе С. Курносов.