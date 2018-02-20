Даже пенсии развозить: в Украине рассказали, какие неожиданные функции могут возложить на миротворцев на Донбассе

Ввод миротворческой миссии на территорию Донбасса является перезревшим вопросом, который необходимо было решить уже давно, а сами миротворцы способны выполнять самые разнообразные функции.Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политик и дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный."Например, мы не можем доставить пенсию, потому что территория оккупирована.Вот, пожалуйста, миротворцы могут состоять из трех частей: милитарной, полицейской и гражданской, которая может выполнять определенные социальные функции по управлению или обслуживанию населения", - рассказал эксперт.Есть целый ряд механизмов, которые могут решаться через миротворческую миссию. Для нас очень важно, чтобы этот механизм был задействован на этом этапе, чтобы он вызвал определенные импульсы на пути к формированию мира, стабильности", - отметил Бессмертный.