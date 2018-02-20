Даже пенсии развозить: в Украине рассказали, какие неожиданные функции могут возложить на миротворцев на Донбассе

Ввод миротворческой миссии на территорию Донбасса является перезревшим вопросом, который необходимо было решить уже давно, а сами миротворцы способны выполнять самые разнообразные функции.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политик и дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный.
"Например, мы не можем доставить пенсию, потому что территория оккупирована.Вот, пожалуйста, миротворцы могут состоять из трех частей: милитарной, полицейской и гражданской, которая может выполнять определенные социальные функции по управлению или обслуживанию населения", - рассказал эксперт.
Есть целый ряд механизмов, которые могут решаться через миротворческую миссию. Для нас очень важно, чтобы этот механизм был задействован на этом этапе, чтобы он вызвал определенные импульсы на пути к формированию мира, стабильности", - отметил Бессмертный.