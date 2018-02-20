"Дело беркутовцев" в ближайшие два года вряд ли завершат, – адвокат об убийствах на Майдане

Рассмотрение производства в Святошинском районном суде города Киева по пяти бывших сотрудников "Беркута", которых обвиняют в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014, вряд ли закончится в ближайшие два года. По крайней мере, так считает адвокат погибших протестующих Павел Дикань."Год назад мы предполагали, что в 2018 году мы увидим окончание процесса по сотрудникам" Беркута ", которые обвиняются в убийствах и террористической деятельности на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Но, к сожалению, исходя из темпов судебного процесса, мы понимаем, что в 2018 году закончить это дело невозможно. Боюсь, что и через год буду говорить, что и в 2019 году он не завершится ", – рассказал Дикань.Как отметил адвокат, продвижение в этом деле есть, но процессуальные особенности украинского законодательства "не позволяют ему прогнозировать реальные сроки".Адвокат добавил, что он сочувствует председательствующему судье Сергею Дячук, который пытается разобраться в этом деле.