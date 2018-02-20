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День 20 февраля в истории


Добавлено: 20 фев 2018 в 00:44,
День 20 февраля в истории

Всемирный день социальной справедливости.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 26 ноября 2007 года. Её проект был представлен делегацией Киргизии, а соавторами выступили около 80 государств-членов ООН.

Впервые Всемирный день социальной справедливости отмечался в 2009 году

23 года назад (1995) был подписан Указ «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

В настоящее время в него входит около 140 тысяч объектов, из них 25 тысяч являются памятниками истории и культуры федерального значения, а остальные — памятниками истории и культуры регионального и местного (муниципального) значения.

32 год назад (1986) на орбиту был запущен первый (базовый) модуль орбитальной станции «Мир».

Разработка этой первой в мире космической станции модульного типа была начата в середине 1970-х годов в НПО «Энергия» (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева). В работе над «Миром» также участвовал Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева. Всего в проекте было задействовано около 300 предприятий.

20 февраля 1986 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К» был запущен первый модуль (базовый блок) станции.

В состав орбитального комплекса в полной сборке входили: модули «Квант» (1987), «Квант-2» (1989), «Кристалл» (1990), «Спектр» (1995), «Природа» (1996) и  стыковочный отсек (1995). Общая масса комплекса была более 140 тонн.

Первая экспедиция на «Мир» в составе командира Леонида Кизима и бортинженера Владимира Соловьева прибыла 15 марта 1986 года. Всего на станции побывало 28 основных экспедиций.

23 марта 2001 года станция «Мир» была затоплена в Тихом океане.

313 лет назад (1705) указом Петра I были введены рекрутские наборы.

Создание регулярной армии началось в России в конце XVII века. Первоначально она комплектовалась на смешанной основе: «вольница» -  приём в армию добровольцев и «даточные» — принудительное направление в армию крепостных крестьян, которые принадлежали помещикам и монастырям. Существовала возможность заменить одного «призывника» денежным взносом в 11 рублей. Уже первые призывы показали, что «вольницы» недостаточно, помещики предпочитали вместо поставки рекрутов платить деньги. 

После указа Петра I  армия и флот стали формироваться на основе рекрутского призыва. Рекрутами становились представители всех податных сословий (крестьяне, мещане и др.). Они призывались на срок «доколе силы и здоровье позволят», т.е. пожизненно. Дворяне обязательно должны были сами проходить военную службу. В XVIII веке они постепенно были освобождены от обязательной службы, рекрутчина стала уделом бедных слоёв общества, так как состоятельные люди могли откупиться, наняв за себя рекрута.

Менялся и срок службы: в 1793 году он был ограничен 25 годами, в 1834 году — 20, а затем были последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки службы.

Рекрутские наборы производились нерегулярно, а по мере надобности. В  1831 году были введены ежегодные наборы, делившиеся на обычные, усиленные и чрезвычайные. В ходе обычных призывали 5-7 рекрутов от 1 тысячи душ населения, усиленных — 7-10, а при чрезвычайных — более 10.

В 1874 году манифестом императора Александра II была введена всеобщая воинская повинность, которой подлежали все мужчины, достигшее 21 года. Был установлен общий срок военной службы в сухопутных войсках 15 лет, на флоте — 10 лет.

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Добавлено: 20 фев 2018 в 00:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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