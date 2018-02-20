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Емельянов: лекарства должны продаваться только в специализированных точках


Добавлено: 20 фев 2018 в 13:15,
Емельянов: лекарства должны продаваться только в специализированных точках

Все лекарства в России должны продаваться только в специализированных точках. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, сообщается на сайте «Справедливой России».

«Я вообще с осторожностью отношусь к этой идее, не большой сторонник продажи лекарств через продуктовые сети. Лекарства должны продаваться в специализированных точках и под контролем соответствующих надзорных органов. Рецептурное или безрецептурное лекарство — не важно», — сказал он.

Парламентарий добавил, что в идее продавать безрецептурные лекарства в магазинах явно прослеживается лоббирование своих интересов со стороны крупных продовольственных сетей. С точки зрения потребителя работа таких сетей вполне может быть удобна, но она наносит вред российской экономике, добавил Емельянов.

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Ранее сообщалось, что Минпромторг разработал законопроект о безрецептурной продаже лекарств в продовольственных магазинах. В документе отмечается, что принятие закона приведёт к снижению цен на лекарства. 

В ведомстве сообщили, что намерены изучить разные позиции участников рынка по законопроекту . Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах позволит повысить доступность препаратов.

Замначальника Управления контроля соцсферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Надежда Шаравская заявила, что принятие проекта закона, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в супермаркетах, не окажет негативного влияния на деятельность аптек.

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Добавлено: 20 фев 2018 в 13:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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