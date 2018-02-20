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» » Эрдоган объявил об отступлении сирийского ополчения из Африна после удара Турции

Эрдоган объявил об отступлении сирийского ополчения из Африна после удара Турции


Добавлено: 20 фев 2018 в 23:05, Категория: Политика
Эрдоган объявил об отступлении сирийского ополчения из Африна после удара Турции

Сирийские ополченцы, поддерживающие режим Башара Асада, подошли к городу Африн на расстояние до десяти километров, но подвергшись артобстрелу со стороны турецких сил, были вынуждены отступить, передает Россиискии Диалог со ссылкой на Анадолу. Об этом во вторник, 20 февраля, объявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Сегодня вечером было отмечено около 10 пикапов, движущихся в сторону Африна». Однако потом был артобстрел (со стороны ВС Турции), и они вынуждены были вернуться. «Пока все на этом закончилось», — приводит слова Эрдогана агентство РИА Новости. Также он призвал привести к ответственности «некоторые группы, которые принимают ошибочные решения».

«До этого 20 февраля источник агентства в сирийском ополчении сказал, что лояльные Дамаску вооруженные формирования из сирийского города Алеппо вошли в Африн чтобы „отразить турецкую агрессию“, направленную против курдов».

При всем этом число ополченцев не уточнялось.

По достоверным последним сведениям на текущий момент источника, сирийское ополчение приблизилось на расстояние 10 километров к городу Африн.



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Добавлено: 20 фев 2018 в 23:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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