Эрдоган пообещал в «ближайшие дни» окружить Африн

Турецкие войска планируют в ближайшие дни окружить сирийский город Африн, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Таким образом будет пресечена поддержка извне (курдских сил — прим. ред.) Тогда никто не сможет вести никакого торга. Мы покажем тем, кто хочет создать террористический коридор у южных границ Турции, что это не так легко сделать», — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что курды договорились с Дамаском о вводе в Африн сирийских правительственных войск. В Анкаре эти данные назвали дезинформацией.

Операция в Африне

Анкара с 20 января проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований «Сирийских демократических сил» (SDF), состоящих из курдско-арабских отрядов. На стороне Турции выступают боевики «Сирийской свободной армии».

По словам Эрдогана, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Как заявили в Генштабе, с начала боев турецкие силы уничтожили 1715 боевиков.

Дамаск решительно осудил действия Турции. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.