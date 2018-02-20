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ЕС «ломает» Балканы, пытаясь поставить под антироссийские знамена


Добавлено: 20 фев 2018 в 01:04, Категория: Новости на сегодня
ЕС «ломает» Балканы, пытаясь поставить под антироссийские знамена

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал печальным тот факт, что от Сербии в ЕС требуют антироссийского подхода. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников высказал мнение о том, с чем это может быть связано.

Требование со стороны Евросоюза к Сербии взять за основу внешнеполитические лозунги и подходы ЕС, включая их антироссийский компонент, печально и противоречит российско-европейским заявлениям, что нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы приводили пример требования к Сербии взять за основу внешнеполитические лозунги и подходы ЕС, включая их антироссийский компонент. Это прискорбно, печально. Очень надеюсь, что это будут осознавать постепенно те, кто ведет эту линию», — заявил Лавров в интервью сербскому информагентству «БЕТА».

По его оценке, эта линия «абсолютно противоречит всем нашим совместным заявлениям, которые принимались после окончания «холодной войны» (в том числе в ОБСЕ) о том, что нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

«Именно это пытаются сделать… стремясь встроить Балканы в политику разделительных линий, в политику окружения России военной инфраструктурой Альянса в грубейшее нарушение тех самых „джентельменских“ договоренностей, которые заключали в свое время товарищи и джентльмены», — отметил Лавров, имея ввиду договоренности на высшем уровне времен роспуска Варшавского договора, что НАТО не будет расширяться на восток.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что «антироссийский компонент» в политике ЕС на Балканах только усиливается, и тому есть причины.

«На Балканах назревает новый конфликт, обстановка накаляется. Причем накаляется, прежде всего, из-за действий Евросоюза, который не очень удачно утихомирил Балканы во время войны в конце 90-х годов. Ситуация явно взрывоопасная.


Евросоюз пытается найти виновного на случай, если на Балканах что-то произойдет, и этим виновным заранее обозначена Россия. Это традиционно для Евросоюза. Этот сценарий отыгрывается и сейчас», — сказал Дмитрий Солонников.

По его словам, Брюссель и Вашингтон оказывают давление на Сербию и ее соседей.

«Давление достаточно сильное — и политическое, и с точки зрения предлагаемых экономических преференций, которые связываются усилением антироссийского вектора в политике балканских стран. И это будет продолжаться: или балканские страны окончательно „сломают“ и поставят под знамена антироссийского фронта, или им придется выбирать и отказываться от более тесного сотрудничества с Европой. Но это позиция Европы, а не позиция России. Сербия пока держится, пытается поддерживать равновекторную политику между Востоком и Западом», — отметил Дмитрий Солонников.



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Добавлено: 20 фев 2018 в 01:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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